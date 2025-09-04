Aunque la Selección Chilena quedó eliminada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el duelo contra Brasil en la penúltima fecha sigue siendo un desafío importante para Nicolás Córdova.

Sin la presión de clasificar, el DT interino de La Roja aprovechará el partido para probar jugadores y evaluar opciones de cara al próximo ciclo competitivo.

En esta convocatoria no hay ningún referente de la Generación Dorada, lo que marca un cambio generacional y una oportunidad para que figuras jóvenes y emergentes demuestren su potencial en un escenario exigente.

El 11 que ensayó Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil

La estrategia de Córdova apunta a combinar juventud y liderazgo de algunos experimentados, como Guillermo Maripán y Rodrigo Echeverría, para mantener solidez en defensa y equilibrio en el mediocampo.

El Equipo de Todos formaría con: Lawrence Vigouroux; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Alexander Aravena y Lucas Cepeda.

Alexander Aravena sería el 9 de Chile ante la Verdeamarela | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Recordar que el cuadro nacional sufrió la baja de última hora de Darío Osorio, quien fue desafectado de la nómina por problemas musculares.

Brasil vs. Chile: día y hora

El combinado criollo saltará a la cancha del mítico Estadio Maracaná este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas de Chile continental, encuentro válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.