El bicampeón de América con La Roja rompe el silencio y se refirió a la no clasificación a los mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022.

El mea culpa de Mauricio Isla con la Selección Chilena: "Nosotros tenemos la culpa de no ir al mundial"

La Selección Chilena se está preparando para una próximo proceso eliminatorio para buscar un cupo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pues ya son dos citas planetarias consecutivas en que La Roja no ha ido.

Luego de años existosos, donde el 'Equipo de Todos" levantó dos Copas América, poco a poco aquello se fue esfumando y hoy son pocos los jugadores que quedan vistiendo al combinado nacional.

Uno de los que dio un paso al costado fue Mauricio Isla. El actual jugador de Universidad Católica conversó con Misión Deporte y una de las preguntas fue apuntada hacia si cree que las críticas de no ir a los mundiales y el tema del recambio son injustas.

"Yo creo que hay gente que te considera, que te respeta y admira por todo lo que hemos logrado. Claramente nosotros sabemos bien las cosas que hicimos bien y mal, porque sabemos que las Copas América que ganamos es por rendir de gran manera y quedar afuera del mundial porque no pudimos rendir como lo estábamos haciendo antes", comenzó diciendo Isla.

"En estos diez años que mantuvimos a nuestra selección en los más alto, logramos cosas buenas y malas, los que formamos parte de la Generación Dorada lo sabemos. Puede ser porque se ha hablado mucho de que Arturo (Vidal) no tenía la misma actividad que tuvo en la Juventus. Alexis también, que las lesiones, que algunos jugaban poco, pero nosotros siempre fuimos sinceros con eso", agregó.

Eso sí, el 'Huaso' hizo un mea culpa tras no haber conseguido los objetivos. "La culpa la tenemos nosotros por no ir al Mundial, pero la culpa también la tenemos nosotros por haber ganado la Copa América. Creo que eso se da porque a veces futbolísticamente te tocan estas cosas, de que juegas mal o de que no puedes tratar de llevar muchos años lo que lograrste, que fue un fútbol muy positivo para nosotros", complementó.

El Huaso se refirió a su alejamiento de La Roja y el fracaso de no ir a los mundiales | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, se refirió a la nueva camada del equipo comandado por Eduardo Berizzo. "El recambio es un tema que se ha llevado mucho en nuestro país con el periodismo y de poder recalcar eso muy fuerte. Yo me he alejado de la selección por eso, porque he tratado de darle una oportunidad a lo creo que gran parte del periodismo quiere, que es un recambio, porque nunca vamos a estar hasta el final los que hemos estado 15 años", explicó el defensor.

Aunque por otra parte, también expresó lo que no le gusta. "Eso sí, lo que me molesta mucho más y ahora que lo estoy viviendo de afuera, es la crítica a los jugadores que jamás tienen que dejar de criticar, porque me gustaría ver a un equipo sin Alexis, sin Vidal, sin Gary y sin Claudio en lo que pueda venir ahora en los partidos de marzo, de junio, en las Eliminatorias", argumentó.

"Tienes que estar preparado para eso, porque si quieres sacar a la Generación Dorada entera y después cuando los jóvenes jueguen y pierdan 4-0 o 5-0 no darles tan fuerte a ellos, porque será difícil. Los chiquillos no durarán hasta los 40 o 45 años, entonces es dificil criticar si juegan los de la Generación Dorada con los jóvenes y jueguen los jóvenes y pierden. Hay que buscar un equilibrio para las críticas que pueda tener el periodismo y la hinchada", justificó.

El Huaso hizo un mea culpa por no ir al mundial con La Roja | Foto: Agencia UNO

Por último, le preguntaron si abre a la chance de regresar a vestir la camiseta de la selección en un futuro.

"Es que eso depende del entrenador. Yo le di la postura al entrenador y claramente fue una postura fuerte de poder darle la oportunidad, pero creo que también fue significativa. Creo que al estar Alexis, es mucho mejor que estén esos cuatro jugadores, a cuando no estén más y los extrañemos más. O a que esté yo, Mena o Jarita y todos los jugadores que hemos salido de a poco", sostuvo.

"Le dí la oportunidad a él, porque se lo merecen los jóvenes y el entrenador que está ahora. De poder formar un equipo nuevo, de poder darles la oportunidad. Ahora estoy plenamente en estar confiado acá en la Católica, de recuperarme bien físicamente y si se da la oportunidad está en el entrenador. Claramente le di la facilidad a eso, fue una decisión que algunos pueden decir que es mala o buena. Ahora, voy a entrenar al cien por ciento y el entrenador sabrá bien a quién cita, si a mí, a la Generación Dorada o formar algo aparte que son los jóvenes", cerró.