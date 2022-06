La dura autocrítica de Joaquín Montecinos en la gira de la Selección Chilena por Asia: "No estábamos finos y uno lo siente en cosas tan mínimas como un control"

La era de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena no comenzó de gran manera y acumuló tres partidos sin conocer la victoria: Ghana, Túnez y Corea del Sur. Si bien los jugadores rescataron cosas positivas, muchos se mostraron autocríticos por el desempeño que mostraron por la gira por Asia.

Uno que pudo sumar minutos fue Joaquín Montecinos, actual jugador del Xolos de Tijuana, quien incluso estuvo cerca de poder anotar su primer gol con la camiseta de la Roja.

El ex delantero de Audax Italiano dialogó con Deportes 13, donde se mostró conforme por estar en esta nómina, pero ofuscado por los malos resultados.

"Positivas porque conocimos al nuevo técnico. No es fácil llegar a una Selección y poder acomodarse tan rápido a un cuerpo técnico totalmente distinto, una Selección totalmente distinta también. No es llegar y que el equipo funcione perfecto. Hay una ideología súper nueva que está estableciendo el profe", comenzó diciendo el Joaco.

Montecinos no quedo conforme con su rendimiento en la Roja | Foto: Agencia Uno

Agregando que "uno siente mucha frustración por perder los tres partidos. Estamos representando a un país y sabemos que no existen los amistosos. Menos para uno que está recién comenzando y necesita cada detalle para poder acomodarse y demostrar por qué estamos ahí. Yo me fui súper triste en ese sentido. Sé que no estuve muy bien y uno tiene esa autocrítica".

"No es por echarle la culpa a que varios estábamos de vacaciones, pero sí creo que tiene mucho que ver. No estábamos finos y uno lo siente en cosas tan mínimas como un control. Muchos venían de un mes sin fútbol y eso es mucho", complementó.

Para finalizar, el futbolista de 26 años tuvo algunas palabras para Berizzo en el Equipo de Todos."Tengo una muy buena impresión de Berizzo. Es un técnico de la idea de Bielsa, entonces es muy intenso. Tiene su forma súper clara, muy estructurada. Ahora solo falta que nosotros la podamos reflejar dentro de la cancha. Faltan entrenamientos, pero si le agarramos el hilo vamos a ser muy competitivos y eso es lo que queremos todos", cerró.