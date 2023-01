Lucas Assadi no fue considerado en los dos primeros partidos de la Selección Chilena Sub 20 en el once titular. El técnico Patricio Ormazábal creyó que no era oportuno que el crack de la Universidad de Chile arrancara los partidos y, simplemente, lo utilizó en el complemento como una alternativa.

Luego de dos resultados negativos ante Ecuador y Uruguay, el DT de La Rojita decidió que el crack azul tenía que ir desde el inicio. Sin duda, la iniciativa de Ormazábal le dio resultado, ya que Assadi en compañía de su compañero y amigo Darío Osorio armaron una gran jugada como lo hicieron en múltiples ocasiones en el Centro Deportivo Azul.

En una jugada personal, Assadi en el minuto 19 recuperó la pelota en el último tercio de la cancha. El habilidoso jugador tuvo el campo de frente y, de inmediato, vio que su partner Osorio venía por el costado izquierdo y le entregó la pelota.

El resto es música. Osorio entregó una asistencia exquisita y con varios lujos y hasta una mediavuelta, Assadi definió con un derechazo a la izquierda del portero boliviano Poveda. Un tanto que, de momento, le está dando los tres primeros puntos a Chile en el Sub 20 de Colombia.

El gol de Lucas Assadi en La Rojita Sub 20: