La Selección Chilena enfrenta una profunda crisis de gestión y también futbolística. Chile debe buscar DT pensando en 2030. El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls propuso a Pep Guardiola y hoy está lejos de desistir en la sugerencia.

“Lo he dicho y se ríen, porque de nuevo me van a decir que soy súper ingenuo. Lo he dicho y me dicen ‘ah, lo estás usando para campaña política’. Además, es amigo mío. Pep Guardiola anunció que no sigue en el Manchester City a partir de mayo del próximo año”, dijo en conversación con Radio Pauta, respecto a una idea que dio hace unas semanas en el El Almanaque de Florete.

El ex directivo del ente rector del fútbol chileno entregó un dato clave sobre el entorno del DT en una eventual opción de venir al país: “La señora de Pep Guardiola antes de casarse, después de su universidad, vino a Chile y quedó fascinada con Chile. Yo la conozco”.

En ese aspecto sigue firme: “Es obvio que hay que ir a buscar al mejor entrenador disponible si queremos salir de la crisis”.

Harold Mayne-Nicholls recuerda cuando trajo a Marcelo Bielsa y avisa que Pep Guardiola se “paga solo”

El expresidente de la ANFPrecuerda cuando cuestionaban su idea de contratar de Marcelo Bielsa: “Esa misma pregunta me hacían ‘¿Bielsa aquí?’, pero obvio ¿Cuánto costaba Bielsa? ‘No, imposible traer a Bielsa, no hay como pagarlo’. Se pagó solo. Entendamos una cosa, que es el gran problema que tenemos. Esto no es un tema financiero, esto son las emociones, esto son valores de vida”.

Harold Mayne-Nicholls no claudica en su opinión de que es posible un arribo de Pep Guardiola a la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Además, asegura que una llegada de Pep Guardiola se paga sola: “Nosotros necesitamos traerle emoción a nuestra gente, si no es sólo dinero, cuánto voy a ganar a fin de mes. No es pura plata y como todo lo transformamos en ‘¿Cuánto cuesta? Descártalo, porque cuesta mucho’. Se paga solo porque la gente va a devolverle a quién haga esta gestión, yo no, va a devolverle a través de múltiples efectos”.

“En los contratos que nosotros hicimos en la ANFP, salimos de 16 millones de dólares por un periodo de cuatro años a 86 millones de dólares. Nada más que por haber clasificado a Sudáfrica”, finalizó.