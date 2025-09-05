Un histórico de La Roja generó impacto mientras se mantuvo en España. ¿Por qué? Más allá de su talento, un compañero quedó marcado por siempre por su impredecible personalidad.

Durante su paso por el Granada FC en la temporada 2012-13, el carácter de Fabián Orellana sorprendió a uno de sus colegas. Nunca pudo comprender cómo el chileno cambiaba de genio en pequeños lapsos de tiempo.

Al menos, así lo explicó Allan Nyom en conversación con El After de Post United. El futbolista franco-camerunés tuvo palabras para el recordado crack de la Selección Chilena: nunca le agarró la mano a su manera de ser.

“Era muy bueno, un jugador increíble, pero es verdad que su personalidad… Un día estaba feliz y al día siguiente estaba enfadado. No sabías como pillarlo bien, pero me explico: es buena gente”, comentó.

Tras ello, ratificó: “Un día estaba súper feliz, te hablaba, se reía y todo genial, pero al día siguiente vas a echarle una broma y nada. Ya estaba enfadado, casi que te insultaba, pero teníamos un equipazo”.

El carácter de Fabián Orellana impactó en España. El crack de La Roja sorprendió a sus compañeros del Granada FC.

La leyenda de Fabián Orellana en La Roja

Cabe destacar que el formado en Audax Italiano hizo historia en la Selección Chilena por su gol en la victoria 1-0 ante Argentina (en el Estadio Nacional) en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Sudáfrica 2010.

En el combinado nacional, logró disputar 44 encuentros, anotar en dos ocasiones y asistir en siete oportunidades. Estuvo presente en dos certámenes mundialistas (2010 y 2014) y se coronó campeón de la Copa América 2016.