La final del Mundial sub 20 que se disputó en el Estadio Nacional entre Marruecos y Argentina sirvió para que los chilenos renovaran sus votos de apoyo para el país africano, más aún, si al frente estaba el seleccionado albiceleste.

Desde antes de iniciado el encuentro, los muchos chilenos que acudieron a Ñuñoa dejaron en claro con qué selección estarían, incluso pasándose un poco de la raya al pifiar el himno patrio de los trasandinos.

Los goles de Yassir Zabiri fueron verdaderas explosiones en el principal coliseo nacional, y aunque con la selección propia casi no se pudo festejar, Marruecos le dio esa pequeña alegría a los fanáticos que compraron una entrada.

Ya consumada la victoria, el balón de oro, Othmane Maamma, no tuvo dudas en agradecer el apoyo: “Estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”.

También el entrenador Mohamed Ouahbi, se rindió ante Chile: “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel. Cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado…”.

La estocada final de los hinchas chilenos a Argentina

La hinchada chilena recordó un icónico momento

Sin piedad alguna, la fanaticada de Chile presente en el Estadio Nacional se abanderizó con Marruecos y una vez finalizado encuentro, exhibieron una imagen que da cuenta de 2016, cuando La Roja venció a Argentina en Estados Unidos, y Lionel Messi terminó renunciando a su selección.