La Selección Chilena de la mano de Nicolás Córdova ya está más que lista y dispuesta para enfrentar a Brasil en el mítico Estadio Maracaná. Pese a que La Roja no se juega nada, este podría ser el puntapié inicial de una nueva generación de jugadores que quiere dejar la vida por la camiseta de Chile.

El “Equipo de Todos” ya tiene definida 100% la que será su oncena para enfrentar al “Scratch”. Serán: Lawrence Vigouroux en el arco; Iván Román, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en defensa; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Gabriel Suazo en mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Alexander Aravena en delantera.

En la banca quedaron: Los arqueros Thomas Gillier y Vicente Reyes; los defensores Daniel González, Ian Garguez y Matías Sepúlveda; los volantes Javier Altamirano, Lucas Assadi, Ignacio Saavedra y Rodrigo Echeverría; más los delanteros Maximiliano Gutiérrez, Emiliano Ramos y Gonzalo Tapia.

Los “marginados” de la Selección Chilena ante Brasil

Como es habitual para cada selección que debe dejar fuera de cada encuentro a algunos de sus convocados, Córdova tiene también a sus “marginados” para este compromiso.

Ellos fueron Bruno Barticciotto, Darío Osorio y Benjamín Kuscevic por lesión, mientras que César Pérez, Esteban Matus y Luciano Cabral no se vestirán por decisión del DT.

Hora y dónde ver el partido de Chile vs. Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas

El partido de la Selección Chilena vs. Brasil será transmitido por TV abierta a través de las pantallas de Mega. Además, para verlo de forma online, este se podrá ver a través de Mega Go mediante suscripción.