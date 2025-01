Más allá de la sufrida victoria ante Perú por tres tantos a dos, la selección chilena sub 20 dejó buenas sensaciones en su tercer partido del Sudamericano que se disputa en Venezuela, clasificatorio para el mundial de la categoría que se llevará a cabo en nuestro país.

Y una de las figuras de la escuadra que dirige Nicolás Córdova fue el jugador de Universidad de Chile, Ignacio Vásquez, quien aportó con el primer gol en el triunfo ante los del Rímac.

Tras el encuentro, el ex Cobresal aseguró que fue un resultado revitalizador, luego de lo ocurrido el sábado pasado ante Uruguay. “Importantísima victoria para nosotros. Veníamos de una derrota bastante dura en el último minuto con Uruguay y lo bueno es que se dio ahora”, señaló el Nacho tras el compromiso.

Vásquez y la broma de sus compañeros

Tras su anotación, hubo un particular festejo de los compañeros con Nacho Vásquez y al más estilo Rafaella Carra, Agustín Arce Melli, Felipe Faúndez e Iván Román tomaron al extremo, en una celebración muy poco usual, pero chispeante.

Ya en la zona mixta del Estadio Metropolitano de Lara y mientras declaraba el jugador, sus compañeros pasaron uno a uno y bromearon con el joven crack, quien luego siguió dando sus declaraciones a la prensa apostada, dando cuenta así, de la buena onda que reina en el camarín de La Rojita.

Luego, Vásquez continuó con sus conceptos. “Creo que tenemos un mundial, pero queremos clasificar en cancha. Tenemos un potencial muy grande como equipo y creo que lo vamos a sacar adelante”, manifestó el talentoso jugador.

Vásquez: “Por fín me salió el gol”

En otra arista, el zurdo reconoció que por fin le salió el gol que lo venía buscando con tanto anhelo y que en un torneo anterior, no se le pudo dar.

“Me tocó estar en el Sudamericano Sub 17 en Ecuador y no se me había dado el gol, lo busqué y hasta que salió. Lo bueno es que ayudó a la victoria del equipo”, expresó el novel futbolista.

Sobre lo que viene el próximo viernes, el deportista apuntó que “ahora a descansar. Tenemos la fecha libre y luego pensar en Paraguay, planificar el partido y a ganarlo”, concluyendo así sus declaraciones.