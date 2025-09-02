La Selección Chilena ya mira de cerca lo que serán sus duelos clasificatorios ante Brasil y Uruguay. Pese a no tener chance alguna de ir al Mundial, Nicolás Córdova proyecta por primera vez una tremenda renovación de nombres en La Roja.

Nombres como Claudio Bravo, Jorge Valdivia, Gary Medel y Mauricio Isla ya son historia. A ellos, pronto se sumarán Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, quienes a pesar de su vigencia con sus clubes, seguramente tendrán que ceder su lugar a la nuevas generaciones. Lo dijo el mismo Córdova en conferencia de prensa: “no son eternos”.

Ya sin estos grandes nombres, La Roja debe pensar en puestos y roles que son clave para cada plantel: el del arquero y el capitán. Dicho rol lo realizó Bravo de gran manera durante casi dos décadas. Ahora los nombres claramente deben ser otros.

Si bien se pensaba que Brayan Cortés sería el sucesor natural del exmeta del Barcelona y Manchester City, el golero de Peñarol no fue citado en esta pasada. Aunque las puertas de la selección no están del todo cerradas para él, todo apunta a que esperan que los más jóvenes en el arco sean quienes tomen la posta.

Lawrence Vigoroux: el arquero del futuro para la Selección Chilena

Días atrás, cuando Nicolás Córdova dio a conocer la nómina, habló fuerte y claro sobre el futuro del arco de la Selección Chilena: “Creemos que Vicente Reyes y Thomas Guillier son jugadores con muchísima proyección“.

Pero todo apunta a que será el meta del Swansea quien se haga cargo de ponerse bajo los tres palos: “Lawrence Vigoroux acaba de terminar una temporada jugando el 100% del minutaje. Estuvo dentro de los tres primeros en casi todos los rankings de atajadas por lo tanto creemos que es un arquero que tiene todos los pergaminos para estar en la Selección”, destacó.

“Recordemos que la Championship está entre las 10 mejores ligas del mundo aunque sea la segunda división de Inglaterra. Por lo tanto, el análisis es bien profundo y creemos que ellos tienen que liderar el arco de la selección”, cerró.

Todo apunta a que Lawrence Vigoroux sería el meta titular de La Roja frente a Uruguay y Brasil (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Y el nuevo capitán de La Roja?

A pesar de no tener ya a los mencionados nombres de la “Generación Dorada”, hay uno que tiene chapa de líder de sobra. Llevó la jineta en Colo Colo y luego en su primera aventura en Europa con el Toulouse. Hoy en Sevilla, el nombre de Gabriel Suazo ya está más que consolidado.

“La selección del país es muy grande, otra cosa. Disfruto al máximo poder estar acá, entrenar jugadores que conozco como Gabriel que lo conozco de la Sub 20 hace años atrás, fue mi capitán y se van generando estas situaciones muy lindas“, dijo Córdova sobre el “Gaby”, quien según La Tercera será el nuevo portador de la jineta.

“Agradezco que me vean de esa forma, pero soy igual en mi casa y cuando entreno. Mi forma de ser no cambia ni estando primero o último. Trato de entregar mi personalidad y mis valores a compañeros“, remarcó “Suazidane” en la conferencia de esta tarde.

“Yo fui capitán de forma natural en Colo Colo y Toulouse, nunca he llegado tratando de imponer algo o buscándolo. No es mi objetivo, simplemente quiero ayudar, acompañar, estar para mis compañeros cuando lo necesiten, con alegría cuando nos vaya bien y poniendo la cara como me tocó en Colo Colo en los momentos malos“, cerró.

Gabriel Suazo sería el nuevo portador de la jineta en La Roja (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

La primera aventura de “La nueva Roja”

El primero de los dos duelos de esta “Nueva Roja” será ante Brasil, este jueves 4 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Luego, La Roja finalizará como local su participación en estas clasificatorias ante la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, el próximo martes 9 de septiembre también a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.