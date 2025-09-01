La Selección Chilena tuvo este lunes su segundo día de entrenamientos en Juan Pinto Durán con miras a sus partidos ante Brasil en Maracaná y Uruguay en el Nacional en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, a la cual ya no existen chances de llegar.

Nicolás Córdova asumió la dirección técnica de la Roja adulta en paralelo también a su gestión a la Sub-20. En ese sentido, nominó a dos debutantes en la absoluta como Emiliano Ramos e Ian Garguez, quienes son figuras en el seleccionado que jugará la cita planetaria en nuestro país.

Ambos rompieron el silencio en el primer día de prácticas en JPD. Emiliano Ramos valoró conocer a Córdova: “Las sensaciones son muy buenas. Creo que me adapto muy bien porque más o menos conozco el trabajo del profe, así que ahí conociendo a los compañeros que se vienen integrando durante estos días, así que muy contento”.

“Muy contento por mi presente en Everton, creo que me ha ayudado para poder llegar aquí a la selección. Creo que he podido jugar la mayoría de los minutos, muy contento y por el gol también que te da una envión anímico muy importante para estar aquí”, añadi´.

También anticipó los rivales que serán Brasil y Uruguay: “Con mucha responsabilidad los duelos que vienen. Son selecciones importantes en Sudamérica y lo tomo con esa responsabilidad de ir, de competir, de mostrar mi juego y de ayudar al equipo”.

La importancia de estar en La Roja adulta de cara al Mundial Sub-20

Ramos añadió que será muy importante esta experiencia en la adulta de cara al desafío de la Copa del Mundo Sub-20: “Me va a servir mucho como jugador, para después llegar a ayudar a mis compañeros en la Sub-20 y eso más que todo, agarrar ese ritmo europeo que ya están los jugadores. Vamos con todo a competir, de igual a igual”.

Por su parte, Ian Garguez manifestó su alegría: “Feliz, ha sido un gran recibimiento de todos mis compañeros, han ido de a poco llegando y feliz, disfrutando de este lindo momento”.

Además, resaltó la confianza que recibe: “El equipo y todo el staff técnico me dan la confianza para yo ir respondiendo cada partido en la cancha”. Por último, se refirió a Brasil y Uruguay: “Son grandísimos rivales, todos los sabemos. Ir sacando la mayor experiencia en cada partido y en cada momento”.