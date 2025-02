Sorpresa generó al interior de la Selección Chilena el despido de uno de los integrantes más queridos por los futbolistas. ¿De quién se trata? Del utilero Wilson Vásquez, que estuvo acompañando a los jugadores durante casi dos décadas.

Esta impactante noticia de su desvinculación no dejó indiferentes a jugadores de la talla de Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, quienes lo despidieron a través de sus redes sociales.

Las razones del despido todavía no se han aclarado todavía “debido a que tiene temas legales que resolver”, así dieron a conocer en ADN Deportes. Después de eso, Vásquez explicará la situación con mayor tranquilidad.

Wilson Vásquez junto a Arturo Vidal y Mauricio Isla en Juan Pinto Durán | FOTO: Instagram

Gabriel Coca Mendoza lamenta el despido de Wilson Vásquez, utilero de La Roja

Gabriel Coca Mendoza, ex jugador del Equipo de Todos, dialogó con BOLAVIP CHILE y se mostró triste por uno de los trabajadores más queridos que se veía a diario en el Complejo Deportivo de Juan Pinto Durán.

“Los utileros y kinesiólogos son de la institución, son del inventario de un equipo. Uno conoció a Wilson (Vásquez) y da mucha pena”, expresó el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo.

Además, fiel a su estilo, el ex lateral no se guardó nada y le tiró un palito a Pablo Milad, presidente de la ANFP. “Ahí te demuestran que las cosas no funcionan bien en la ANFP”, cerró.

Chile vs. Panamá: ¿Cuándo es el amistoso’

Este sábado 8 de febrero a las 20:30 horas, La Roja recibirá la visita de Panamá en el Estadio Nacional.