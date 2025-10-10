La Selección Chilena verá acción en esta nueva fecha FIFA con un amistoso que servirá para medir el momento del combinado criollo tras unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido.

En el Estadio Bicentenario de La Florida, La Roja se enfrentará a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico, buscando reencontrarse con su gente y dejar buenas sensaciones en el regreso del Equipo de Todos a las canchas nacionales.

Ambos combinados llegan golpeados: ni Chile ni Perú lograron clasificar al Mundial de 2026, luego de terminar en los últimos lugares de las Eliminatorias Sudamericanas. Por ello, el encuentro tiene un valor simbólico y futbolístico importante, ya que marca el inicio de un nuevo intento por reconstruir proyectos que se desmoronaron en la ruta hacia la próxima cita mundialista.

El DT Sebastián Miranda deberá sobreponerse a tres bajas confirmadas en la nómina principal: Alexander Aravena, Iván Román y Lucas Assadi, todos marginados por molestias físicas.

¿A qué hora del partido entre la Selección Chilena vs. la Selección Peruana?

El Chile vs. Perú se jugará este viernes 10 de octubre de 2025, a las 20:00 horas de Chile (8:00 PM) y 18:00 de Perú (6:00 PM).

Chile recibe a la Bicolor en La Florida | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

¿Dónde y cómo ver por TV y Streaming el partido entre Chile vs. Perú?

En Chile, el duelo será transmitido por Chilevisión en señal abierta y por ESPN en televisión por cable. También podrá verse vía streaming en Disney+, dentro del plan que incluye los canales deportivos de ESPN.

En Perú, la transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD). Además, podrá verse online a través de América TV GO y Movistar TV App.