La salida de Ricardo Gareca del banco de la selección chilena puso fin a una experiencia traumática que terminó con La Roja eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial de Fútbol, esta vez, el que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

La Federación de Fútbol decidió tener un entrenador interino, Nicolás Córdova, quién es a su vez, el DT de la selección sub 20 que jugará la Copa del Mundo que se desarrollará en nuestro país.

¿Quién debe ser el estratega que encabece un nuevo proceso mundialista? Es lo que le preguntaron en TNT a Carlos Caszely, quién sorprendió a todos con su candidato.

“Yo creo que hay uno que odia todo el mundo, pero lo haría bien por su personalidad, que es el Fantasma Figueroa“, aseguró.

Aclarando que “lo odian porque es directo y en este país eso es complicado. Pero el tipo pondría las reglas claras, le encantan las cosas claras, y podría ser una buena alternativa”.

Carlos Caszely se la juega por el actual entrenador de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa.

Carlos Caszely no quiere más argentinos en La Roja

El Chino ya se cansó de los entrenadores que vienen desde el otro lado de la cordillera. “Ya basta del verso de los argentinos. En Chile hay buenos técnicos y hay materia prima. Hay jugadores buenos para la pelota, pero les falta jugar al fútbol”, cerró.