La selección chilena sub 17 vivió una jornada de dulce y agraz en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

Los dirigidos por Sebastián Miranda llegaron golpeados al duelo ante Canadá luego de el desgraciado empate ante Uganda en el último minuto cuando los tres puntos estaban en la bolsa.

Por lo tanto, la necesidad de Chile de vencer a los norteamericanos era urgente, pero increíblemente se obtuvo la victoria, pero no así la clasificación, esto porque hubo un empate múltiple entre los cuatros equipos, todos terminaron con cuatro unidades, y donde La Roja quedó afuera por diferencia de gol (-1).

Fue Canadá la que abrió la cuenta cuando el reloj marcaba 31 minutos, Shola Jimoh convirtió luego de un pase claro de Kevin Khan.

Chile jugó mejor en el segundo tiempo y el justo premio cayó en los 55′ centro perfecto de Martín Jiménez y llegó Zidane Yáñez en el segundo palo para convertir el merecido 1-1.

La Roja era superior y el gol del triunfo llegó a los 66 cuando Matías Orellana en segunda instancia batió el arco canadiense.

Lamentablemente para Chile Zidane Yañez cometió un error al agredir a un rival con un leve zapatazo en la cara que el árbitro no perdonó, y se tuvo que ir a los vestuarios.

En el 91 Amaro Pérez tuvo el gol de la clasificación en un feroz contragolpe donde incluso se sacó al portero de Canadá, pero desvió su remate final.

Todo pudo ser peor para Chile porque el rival tuvo un penal que Parker desvió al mandar el balón a las nubes.