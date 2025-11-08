Este sábado la selección chilena sub 17 se juega el todo por el todo ante el combinado de Uganda con el objetivo de ganar para avanzar a la siguiente fase.

La Roja perdió en el debut 0-2 ante Francia, pero dejó una buena impresión pese a la derrota ante los galos.

¿Por que un triunfo la dejaría casi clasificada? Porque no sólo avanzan los dos primeros de cada grupo, también los ocho mejores terceros (son 12 grupos)

El partido se jugará en el en el Aspire Zone – Pitch 8 de Catar y la ilusión está intacta respecto a lo que puedan hacer los dirigidos por Sebastián Miranda.