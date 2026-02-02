La Selección Chilena Femenina comienza su camino en el Sudamericano Sub 20, torneo que otorga cuatro pasajes para la Copa del Mundo de Polonia, buscando consolidarse como uno de los equipos más competitivos del continente.

La Rojita Femenina, dirigida por Nicolás Bravo, integrará el Grupo A, enfrentándose a Paraguay, Colombia, Venezuela y Uruguay, mientras que el Grupo B lo conforman Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

Entre las grandes figuras del plantel chileno destacan Arantza y Grettel Suazo, hijas de Humberto “Chupete” Suazo, quienes militan en Universidad de Chile.

Las hijas del otrora goleador nacional son dos de los grandes nombres en la nómina de Chile | FOTO: Universidad de Chile

Recordar que los primeros tres equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, donde los equipos se enfrentarán todos contra todos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Paraguay en el Sudamericano Sub 20?

El duelo está programado para el miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas de nuestro país ante Paraguay, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Paraguay en el Sudamericano Sub 20?

El trascendental compromiso será transmitido a través de Canal 13 y todas sus plataformas.