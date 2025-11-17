La Selección Chilena dejó buenas sensaciones tras su compromiso amistoso ante Rusia, equipo europeo al cual superó por 2-0 y ahora se concentra de lleno en su próximo desafío: el Clásico del Pacífico ante Perú.

Para los peruanos, el partido de este martes será una revancha de lo sucedido hace un mes en el Estadio Bicentenario de La Florida, cuando La Roja le arrebató el triunfo al país vecino con un gol en el último suspiro.

Perú viene de empatar con el conjunto ruso por 1-1 y buscará lavar heridas ante su clásico rival, pero Nicolás Córdova y sus dirigidos quieren abrochar algo inédito para Chile en el último tiempo: enfilar tres victorias de manera consecutiva.

El partido a disputarse el día de mañana en Sochi marcará, además, el fin del año calendario para ambas selecciones. La Roja no se volverá a juntar hasta su próximo amistoso, al igual que Perú que tampoco clasificó al Mundial de Norteamérica 2026.

Chile vs. Perú: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y peruanos se verán las caras en Rusia este martes 18 de noviembre a las 2 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Chile vs. Perú?

Chilevisión transmitirá el encuentro.

Internet: Así se podrá ver a Chile vs. Perú

Vía online, se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también en el sitio oficial del canal y su señal en Youtube.