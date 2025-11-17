La Selección Chilena busca lavar heridas después de no poder clasificar al Mundial de Norteamérica 2026 y, de momento, lo está haciendo: registra dos triunfos consecutivos ante Perú y Rusia respectivamente.

Uno de los jugadores que ha brillado en los últimos dos partidos de La Roja es Ben Brereton Díaz, quien anotó en ambos compromisos y se sacó la rabia tras no haber sido considerado por un largo tiempo por parte de Ricardo Gareca.

“Estoy muy contento de estar de vuelta con los chicos. He disfrutado el último viaje y este también. Ha sido divertido y hemos obtenido buenos resultados, todos estamos muy felices y emocionados por el futuro”, dijo en conversación con Keno Trotamundos.

En esa línea, suma diciendo que “Siempre que he ido a Chile, los chicos han sido increíbles. Es un grupo muy bueno, como se puede ver, tanto dentro como fuera del campo. Y sí, ahora se trata de dar un paso hacia adelante. Todos estamos decepcionados por no clasificar al Mundial, pero ahora estamos olvidando eso y enfocándonos en lo que nos queda por delante”.

¿Palo a Ricardo Gareca? Ben Brereton Díaz dice que “El cuerpo técnico ha sido brillante. Desde que regresé a Chile, la gente ha sido brillante. Tiene una buena conexión con todos. Estamos muy contentos de representar a Chile”.

Lo cierto es que Ben está de vuelta y buscará anotar nuevamente este martes cuando La Roja tenga que disputar una nueva versión del Clásico del Pacífico ante Perú, esta vez en territorio ruso.

