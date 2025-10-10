Este viernes se enfrentan Chile y Perú en La Florida, en un partido amistoso pactado por la fecha FIFA de octubre, en el que se verán las caras las dos peores selecciones de las últimas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

Tanto La Roja como los del Rímac quedaron fuera de la cita planetaria que se realizará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta ocasión la Selección Chilena será dirigida por Sebastián Miranda, ya que Nicolás Córdova viene de dirigir a La Roja Sub 20 en el Mundial de la categoría que se está disputando en nuestro país, donde quedó eliminado ante México en octavos de final.

Por el lado del Equipo de Todos fueron citados 23 jugadores, donde hay dos bajas que ya fueron liberados para este choque, el defensa Iván Román y el delantero Alexander Aravena. En su lugar fueron llamados de emergencia Ian Garguez y Agustín Arce que vienen del Mundial Sub 20.

En la vereda del frente el técnico Manuel Barreto presentó una renovada nómina, en la que no aparecen los grandes referentes de los últimos años del fútbol peruano.

El último partido entre Chile y Perú terminó empatado 0-0 el 15 de noviembre del 2024 en Lima, por las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto Joel Alonzo/Photosport)

El pronóstico de la IA al amistoso de Chile vs Perú

La Inteligencia Artificial (IA) tiene claro su pronóstico para este ‘Clásico del Pacífico’, ya que a la consulta que hizo BOLAVIP a la herramienta Gemini, respondió lo siguiente: “Dada la localía y la ligera tendencia que muestran los análisis previos a pesar del recambio en ambos lados, ganador Chile”.

Además, también se la jugó con los resultados para el marcador: “Una victoria ajustada de Chile, probablemente 1-0 o 2-1”.

¿A qué hora es el partido amistoso de Chile vs Perú?

El partido amistoso entre Chile y Perú se disputará este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La transmisión televisiva será a través de Chilevisión y ESPN, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma de pago Disney+ (planes estándar y premium).