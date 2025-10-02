El amistoso entre la Selección Chilena y Perú ya toma forma, el que se disputará la próxima semana en La Florida por la fecha FIFA de octubre, donde se enfrentarán los dos equipos que quedaron eliminados para el Mundial 2026.

Esta versión del Clásico del Pacífico servirá para que ambas selecciones vean jugadores para el nuevo proceso con miras a la Copa del Mundo del 2030.

Y el entrenador Manuel Barreto de la blanquirroja sorprendió con una rejuvenecida nómina, la que dio a conocer este jueves, compuesta por 25 jugadores, 15 del medio local y 10 del extranjero.

Entre los que militan en el exterior destaca el volante Felipe Chávez de 18 años que pertenece al Bayern Múnich, aunque se desempeña en la reserva del gigante alemán.

Otros nombres a tener en cuenta son el defensa Marcos López del Copenhague, Erick Noriega del Gremio de Porto Alegre, Luis Ramos del América de Cali, Bryan Reyna de Belgrano de Córdoba y Kevin Quevedo de Alianza Lima.

De los históricos de los últimos años sólo fueron citados Miguel Araujo y Anderson Santamaría, siendo este último el mayor de la planilla (33 años).

En esta oportunidad no aparecen referentes como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Edison Flores, André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Pedro Gallese.

El peruano Felipe Chávez juega en el Bayern Múnich II. (Foto: @fcbayerncampus)

Los convocados de Perú para visitar a la Selección Chilena

Arqueros

Pedro Díaz (Cusco FC – Perú)

Diego Enríquez (Sporting Cristal – Perú)

Diego Romero (Banfield – Argentina)

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal – Perú)

Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas – México)

Renzo Garcés (Alianza Lima – Perú)

Anderson Santamaría (Universitario – Perú)

César Inga (Universitario – Perú)

Matías Lazo (Melgar – Perú)

Cristian Carbajal (Sport Boys – Perú)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Volantes

Erick Noriega (Gremio – Brasil)

Jesús Pretell (Sporting Cristal – Perú)

Martín Távara (Sporting Cristal – Perú)

Jesús Castillo (Universitario – Perú)

Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania)

Jairo Concha (Universitario – Perú)

Delanteros

Álex Valera (Universitario – Perú)

Luis Ramos (América de Cali – Colombia)

Juan Pablo Goicochea (Platense – Argentina)

Bryan Reyna (Belgrano – Argentina)

Maxloren Castro (Sporting Cristal – Perú)

Kevin Quevedo (Alianza Lima – Perú)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá)

Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia)

¿Cuándo es el partido amistoso de Chile vs Perú?

Chile y Perú se volverán a ver las caras el próximo viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.