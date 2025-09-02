La Selección Chilena se prepara para su visita a Brasil el jueves a las 20:30 en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Bruno Barticciotto está en duda para el compromiso por una molestia en el muslo derecho.

Nicolás Córdova aclaró que aún no saben si el delantero podrá disputar el compromiso. “En el caso de Bruno vamos a ver si alcanza a llegar, también está trabajando para poder estar, hoy día no tengo la certeza de si va a poder estar”.

El entrenador también entregó una buena noticia sobre Felipe Loyola, quien sufrió una lesión en el hombro izquierdo: “En el caso de Felipe él ya entrenó con el equipo, así que estaría a disposición”.

En ese aspecto, valoró el esfuerzo del mediocampista: “Obviamente está con alguna molestia, pero la verdad es que se ha puesto a disposición de muy buena manera, sabiendo que tuvo un golpe muy fuerte y que efectivamente tiene una lesión en el hombro. Se agradece la disposición de los jugadores cuando quieren estar”.

“Eso es lo que hoy día puedo hablar de los dos, pero afortunadamente Felipe ya entrenó hoy día con nosotros”, finalizó el DT al respecto de los dos jugadores que presentaron molestias físicas.

Bruno Barticciotto presenta una molestia en el muslo derecho. (Foto: Photosport)

Bruno Barticciotto vuelve luego de ser ignorado por Ricardo Gareca

El jugador de 24 años volvió a la Selección Chilena tras no ser considerado por Ricardo Gareca. En ese sentido, el ariete chileno de 24 años aparece como una de las opciones de cara al próximo proceso que se viene en la Roja con miras a las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030 y la Copa América 2027.