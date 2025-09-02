Nicolás Córdova respondió a las quejas de Cristián Zavala y explicó por qué no llamó a jugadores de Coquimbo Unido para los partidos ante Brasil y Uruguay. Las palabras del entrenador no gustaron en la Cuarta Región y el cuadro Pirata emitió un comunicado.

“En Coquimbo Unido trabajamos con esfuerzo y compromiso en el fortalecimiento integral de nuestra institución. Nuestro foco está el crecimiento de la infraestructura deportiva, en la formación de jóvenes talentos y en el desarrollo de nuestro plantel profesional, con el objetivo de brindar condiciones dignas y de alta competencia. Todo este trabajo persigue un propósito ambicioso, pero claro, consolidarnos como club que, de manera permanente, aporte jugadores de calidad a las distintas selecciones nacionales de Chile”, lanzaron de entrada en un comunicado.

También le desearon lo mejor al estratega y respetan sus decisiones: “En este contexto, queremos expresar nuestros mejores deseos de éxito al director técnico de la Selección Chilena Absoluta, don Nicolás Córdova, y reafirmar que respetamos plenamente su independencia para definir a los jugadores convocados para enfrentar los próximos desafíos y representar de la mejor manera a nuestro país”.

Desde Coquimbo Unido eso sí criticaron al entrenador por dar juicios con nombre sobre futbolistas del club como Francisco Salinas, Benjamín Chandía y Martín Mundaca: “Sin embargo, estimamos necesario manifestar que NO compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno – o, como el mismo ha señalado, “fuera de tiempo-, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados”.

Coquimbo Unido se compromete con la Selección Chilena

Desde el equipo Pirata dejan claro que están comprometidos con la Roja: “Con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra Selección Nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña”.