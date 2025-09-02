Este jueves 4 de septiembre y el próximo martes 9, la Selección Chilena saldrá a defender su honor en estas Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, cita a la que ya no tiene chance alguna de acceder.

Hoy La Roja quiere pensar en la esperanza de lograr el tan anhelado recambio. Tras la salida de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova se hizo cargo de agarrar este “fierro caliente” y, en su convocatoria, apostó por dejar a todos los “dorados” fuera del equipo y así darle la chance finalmente a los jóvenes que piden camiseta en el equipo de todos.

En las últimas oncenas del “Tigre”, si bien hubo nuevos nombres, siempre también destacó la presencia al menos de uno de los grandes referentes históricos ya sea Gary Medel, Mauricio Isla, Arturo Vidal o el mismo Alexis Sánchez. En Copa América de hecho lo fue Claudio Bravo. Nada de eso pasará con Córdova.

Los fundamentos de Córdova

Si bien el propio DT señaló que este miércoles habrá más claridad respecto del equipo que parará frente a Brasil en el Maracaná, considerando su forma de jugar con la Sub-20 donde habitualmente utiliza el esquema 4-4-2, podría ser este también el que utilice con la adulta.

En el arco asoma un candidato con más fuerza que el resto: Lawrence Vigoroux. En la conferencia en que el “Nico” presentó la nómina de hecho, fue uno de los pocos nombres en los que hizo bastante énfasis, incluso por sobre Vicente Reyes o Thomas Guillier.

El otro de quien habló bastante fue de Ben Brereton, quien con el “Tigre” perdió toda chance: “Es un jugador que está en Inglaterra. No tenemos a tanto a ese nivel. Cuando hablé con él estaba contento e ilusionado. Le gusta mucho venir. Uno nota quién realmente tiene ganas de estar”, dijo el en aquella instancia.

Ben Brereton sería el nueve de La Roja frente a Brasil (Foto: Photosport)

Otro rol importante a definir era la capitanía. Todo indica que, por su experiencia en aquello, será Gabriel Suazo quien porte la jineta en estos duelos clasificatorios: “La selección del país es muy grande, otra cosa. Disfruto al máximo poder estar acá, entrenar jugadores que conozco como Gabriel que lo conozco de la Sub 20 hace años atrás, fue mi capitán y se van generando estas situaciones muy lindas“, dijo Córdova sobre el “Gaby” esta tarde.

¿Cómo formaría la Selección Chilena?

Dicho esto, el equipo de todos podría salir a la cancha frente al Scratch con: Lawrence Vigoroux en el arco; Gabriel Suazo, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic (Iván Román) y Fabián Hormazábal en defensa; Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría en labores de contención, Darío Osorio (Luciano Cabral) y Lucas Assadi en la creación; para dejar en delantera a Ben Brereton y Lucas Cepeda.

De igual forma, el equipo podría ser también un 4-5-1 con: Lawrence Vigoroux en el pórtico; Gabriel Suazo, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic (Iván Román) y Fabián Hormazábal en defensa; Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría más retrasados, para dejar en labores más ofensivas a Lucas Cepeda, Darío Osorio (Luciano Cabral) y Lucas Assadi y finalmente a Ben Brereton como hombre de área.