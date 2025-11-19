La Selección Chilena dejó buenas sensaciones después de lo que fue esta doble fecha FIFA, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron dos importantes triunfos ante Rusia y Perú, lo que sin duda es importante para lo que es este nuevo proceso.

Después de lo que fueron estos duelos, el ex entrenador de ‘La Roja’ Claudio Borghi analizó el desempeño del equipo de todos en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en Picado TV Chile, en la que señaló que quedó satisfecho con lo que mostró el equipo en esto partidos, los que sin duda otorgan mucha confianza.

“Ganar siempre es bueno, la impresión que deja el equipo a mí me gustó, interesante con jugadores jóvenes. A mí me gustó, dio posibilidad de jugar para varios jugadores, hay cosas que mejorar, pero sin duda que es una buena cosecha”, parte señalando Borghi.

Tras estos dos triunfos, el ‘Bichi’ destacó a importantes figuras dentro de las victorias de Chile, en la que enfatizó en la fortaleza defensiva con jugadores como Benjamín Kuscevic y Guillermo Maripán, como también en la habilidad en el ataque con Darío Osorio.

Borghi elogia a Osorio | Foto: Photosport

“Me gusta Kuscevic mucho, debo reconocer que no es un jugador que me enloquezca, pero Maripán cumple cosas importantes. Me parece que Osorio tiene nivel internacional siempre y eso lo demostró, le pega a la pelota de una forma maravillosa”, declara.

Borghi apuesta todo por Osorio

Finalmente, Borghi elogió a Darío Osorio por lo que fue su rendimiento puntual ante Perú, en la que deja un gran consejo para poder seguir creciendo futbolísticamente y espera que más temprano que tarde de un nuevo salto en el extranjero, ya que tiene todo para lograrlo.

“Osorio tiene velocidades maravillosas, a mí lo que me falta de Osorio es que se imponga como jugador, como carácter. Yo tengo mis reservas con él, porque vive en un país difícil de vivir, poca luz, mucho frío, poco convivencia con la gente, se está bancando un problema importante hasta que salga de ahí. Ojalá se lo lleven pronto”, cerró.