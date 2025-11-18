La Selección Chilena tenía hoy en día su segundo duelo dentro de la fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentó ante la Selección de Perú y logró una importante victoria por 2-1 gracias a los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos habló en su canal ‘Balong Radio’ de lo que fue el rendimiento del jugador nacional, Darío Osorio, por quien quedó maravillado por su nivel en este duelo, en la que fue gran figura.

“Es un golazo, es el típico gol que uno ve de Osorio en el fútbol europeo, pero es lo que uno espera de él, en el mano a mano. Osorio había jugado bien lospartidos iniciales con Gareca, con Albania y Francia y desde ahí que no jugaba bien”, parte señalando de Tezanos.

Agragando a aquello, el comunicador señala: “para mí se contagió de Loyola, estaba haciendo una pega de dos jugadores. Su gol es tremendo, una corrida de 60 metros, fue increíble, una locomotora, aparte define bien y no se define nervioso. Ojalá ver esta versión siempre de él”.

Osorio fue figura en La Roja | Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Siguiendo en esa línea, el destacado periodista espera que el jugador del Midtjylland pueda seguir mostrando un gran nivel en esta clase de partidos con la Selección Chilena, ya que considera que tiene todas las condiciones para poder hacerlo.

“Él tiene las condiciones, viene a la selección y no muestra esto, que primero tiene una pelota parada muy buena, segundo mostró personalidad, porque con uno menos el equipo necesitaba que todos dieran un pasito adelante en actitud y él la dio”, remarca.

Concluyendo, de Tezanos muestra toda su felicidad por este partido de Osorio, en donde no duda que con esta clase de actuaciones con la selección y su equipo, le permitirán dar un salto más importante dentro del fútbol europeo.

“Es un jugador que tiene proyección, está en Europa y probablemente llegará a una liga grande, si sigue repitiendo este tipo de actuaciones, la zancada lo tiene, el remate lo tiene y la altura. Muy bien en ese sentido”, cerró.