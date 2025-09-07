La Selección Chilena está en un proceso de renovación. Nicolás Córdova lidera a la Roja adulta a la espera de la incorporación de un nuevo entrenador. En este primer partido tras la salida de Ricardo Gareca, un renovado Chile cayó por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná.

El seleccionado nacional tiene muchas caras nuevas, algunas de ellas en el arco. Lawrence Vigouroux fue titular frente a la Verdeamarela, mientras que Vicente Reyes y Thomas Gillier fueron suplentes. En ese sentido, el golero que actualmente juega en CF Montréal de la Major League Soccer, se refirió a su disposición de competir.

“Acá hay un grupo que está extremadamente receptivo a generar un nuevo proceso. Uno viene a la selección a crecer y competir”, expresó Gillier en la previa al encuentro ante Uruguay que se jugará este martes a las 20:30 en el Estadio Nacional.

El guardameta formado en Universidad Católica apunta al gran objetivo que existe en la Roja: “Estamos convencidos de que Chile debe recuperar su estatus a nivel internacional, pensando en el Mundial 2030 y la Copa América que viene”.

Thomas Gillier se alegra por Lawrence Vigouroux

El guardameta expresó su felicidad por el buen nivel que mostró el debutante Vigouroux frente a la Selección Brasileña: “Muy contento por el nivel de Lawrence ante Brasil”.

También destacó la competencia con tres arqueros que juegan en el exterior: “Hay una competencia muy buena, sana y positiva, que nos va a permitir evolucionar a los 3. Destaco también que hayan tres arqueros con roce internacional”.

Thomas Gillier se pone contento por el nivel que mostró Lawrence Vigouroux ante Brasil. (Foto: Photosport)

Por último, también se refirió al primer objetivo en este ciclo: “Lo importante en este nuevo proceso es generar una idea de juego. Es lo que estamos buscando con los pocos entrenamientos que llevamos. Sabemos que Uruguay es un rival difícil, que juega muy bien y está clasificado al Mundial”.