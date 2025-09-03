La Selección Chilena se prepara para enfrentar a Brasil en un duelo que, si bien ya no tiene valor en la tabla debido a la eliminación de la Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, sí marcará un punto de inflexión en el recambio generacional.

Tras la salida de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova asumió como técnico interino y no dudó en tomar decisiones fuertes. El DT optó por dejar fuera a los referentes de la Generación Dorada, dándole la confianza a futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar en el futuro del combinado nacional.

Uno de los puestos que genera más incertidumbre es el arco. Córdova sorprendió al marginar a Gabriel Arias y Brayan Cortés, y apostó por una terna inédita compuesta por Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier. De ese trío deberá salir el guardameta que se mida ante la Verdeamarela, una decisión que no solo es futbolística, sino también simbólica de un nuevo ciclo.

Luka Tudor se la juega por Thomas Gillier en el arco de La Roja

En ese contexto, el exfutbolista y ahora panelista de La Metro FM, Luka Tudor, entregó a su favorito para atajar en el Estadio Maracaná.

“Yo aparte de lo que hizo en Católica y tuve la oportunidad de ver a Thomas Gillier durante toda su formación. Era compañero de Milan (Tudor) y es un chico con condiciones tremendas”, manifestó.

Actualmente, Thomas Gillier está a préstamo en el Montreal de la Major League Soccer | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Muchas veces tapaba cuatro goles por partido y es un tipo muy valiente. A mí me gustaría verlo y en Sudamericano fue figura, yo quiero ver a Thomi Gillier y creo que va ser el arquero en los próximos 15 años”, sentenció.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile saltará a la cancha del Estadio Maracaná de Río de Janeiro este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, compromiso válido por la penúltima jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.