Una amarga participación tuvo la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en las que finalizó en la última posición tras empatar sin goles ante Uruguay.

No obstante, no todo fue negativo para algunos jugadores que representaron a nuestro país en esta doble fecha, tal es el caso del portero Lawrence Vigoroux.

El guardameta del Swansea de Inglaterra fue convocado por Nicolás Córdova y tuvo la oportunidad de ser titular tanto ante Brasil como ante la Celeste, dejando buenas sensaciones en el arco.

Lawrence Vigoroux tuvo su gran oportunidad en el arco de Chile tras la no nominación de Brayan Cortés y Gabriel Arias | FOTO: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

La publicación de Lawrence Vigoroux se llena de mensajes positivos

El arquero de 31 años aprovechó la ocasión para enviar un sentido mensaje en sus redes sociales y agradecer el apoyo de todos los chilenos durante los últimos días.

“Quiero darte las gracias por todos los mensajes y el apoyo que me has dado en los últimos 10 días. He cumplido un sueño. Gracias Chile”, escribió el futbolista inglés de origen chileno y jamaicano.

Estas palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas chilenos, quienes ya comienzan a pedir a Vigoroux como titular en los próximos encuentros del Equipo de Todos.