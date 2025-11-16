La Selección Chilena tuvo un valioso triunfo dentro de su amistoso en Fecha FIFA ante la Selección de Rusia, en donde el equipo de todos se impuso por 2-0 gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Tras lo que fue esta victoria, el defensor nacional Fabián Hormazábal conversó con ‘Kenotrotamundos’ en su cuenta de Instagram y se refirió al triunfo de Chile, el cuál es importante para este nuevo proceso.

“Estoy muy contento, creo que es una experiencia muy linda poder venir a jugar estos partidos acá. Intentamos hacerlo bien”, parte señalando Hormazábal.

Agregando a esto, el ‘Rayo’ destacó lo que fue la gran firmeza que tuvo el equipo en la zona defensiva y la efectividad que tuvo en el ataque, en la que a pesar de contar con pocas opciones, lograron anotar para quedarse con el triunfo.

Hormazábal feliz con el triunfo de Chile | Foto: Photosport

“Defensivamente hicimos un partido muy bueno. Y ofensivamente fuimos muy contundentes con las ocasiones que creamos. Logramos dos goles”, declaró.

Hormazábal destacó el trabajo defensivo

Concluyendo, Hormazábal volvió a hacer hincapié en lo que fue el buen rendimiento defensivo de la Selección Chilena, el que fue perfecto para poder quedarse con la victoria.

“El partido pasó por nuestra solidez defensiva. Lo hicimos muy bien ahí”, cerró.

En Síntesis…