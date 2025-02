Damián Pizarro no lo está pasando para nada bien en Venezuela. El delantero de la Selección Chilena Sub 20 todavía no puede convertir goles en el Sudamericano y tras el partido ante Uruguay por el Hexagonal Final estalló en llanto.

Cabe destacar que los compañeros del espigado atacante salieron a apoyarlo raudamente y lo contuvieron tras la igualdad ante los charrúas.

Pero, ¿a qué se deben las lágrimas del ex Colo Colo? Y es que el futbolista que ahora pertenece a las filas de Udinese ha tenido que lidiar con múltiples y fuertes críticas por parte de los hinchas, comentaristas y ex futbolistas.

La imagen de Damián Pizarro tras el duelo ante Uruguay | FOTO: Captura

Fernando Tapia y las lágrimas de Damián Pizarro en el Sudamericano Sub-20

Fernando Agustín Tapia, periodista de Radio Pauta, aprovechó la ocasión para realizar una exhaustiva columna de opinión sobre la difícil situación que atraviesa el futbolista de 19 años.

“El fútbol es un deporte colectivo. No es sano que todos los males de un equipo los tenga que cargar un solo jugador, por más cartel que éste tenga”, partió diciendo el profesional de las comunicaciones.

“Por eso, junto con la desoladora imagen del llanto del delantero, fue también reconfortante constatar la actitud de compañeros y miembros del cuerpo técnico, que lo rodearon formando un círculo de protección y apoyo en el momento de debilidad”, agregó.

Por último, Tapia le envió un fuerte recado a todos los que salen a criticar duramente a Pizarro. “No hay que minimizar las lágrimas de Damián”, cerró.

¿Cómo va Chile en la tabla del Hexagonal?

El combinado criollo dirigido por Nicolás Córdova se ubica en el último lugar del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 con tan sólo un punto.