La Selección Chilena comenzará a competir en el Mundial Sub-20 que se realizará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El reconocido exfutbolista Jorge “Coke” Contreras aterriza las ilusiones con la participación de la Roja en el certamen.

“Creo que con los pies en la tierra. Todo lo que se vaya presentando positivo, bienvenido sea”, expresó el talento futbolista en diálogo con BOLAVIP respecto a lo que se viene en el certamen.

También hace énfasis en la tranquilidad y piensa que es complejo albergar ilusión: “Siempre hay que tenerla, ilusionarse en este tipo de eventos es difícil, por muy bien que te haya ido en los partidos de preparación, que creo que no es tan así o que a lo mejor tenemos buen plantel. En el fútbol nunca hay que pensar que tienes algo resuelto si todavía no empiezas a competir. Vamos a ver qué tal se le da con los rivales”.

De todas formas, resalta el tema de la localía: “Lógicamente que hay un aspecto positivo, que se juega de local, eso suele a veces dar como que mejor rendimiento y todo eso, lo hemos visto. Tenemos el mundial del 62, tenemos la Copa América del 2015”.

Chile arrnacará su participación en el Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda el sábado 27 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Coke Contreras opina de la ausencia de Damián Pizarro

El exfutbolista no se muestra sorprendido por la ausencia de Damián Pizarro en la nómina de la Roja Sub-20. “Sinceramente a mí no me llama la atención, quizás por un tema netamente de definición futbolística que creo que le está faltando a Damián Pizarro y el técnico tiene otras alternativas que reúnen más condiciones para lo que él quiere”.

Pizarro actualmente está en el Le Havre de la Ligue 1 de Francia, cedido desde Udinese, club italiano donde no tuvo mayor participación en la temporada pasada.