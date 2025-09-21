Alexis Sánchez está volviendo a brillar en Europa. Maravilla fue figura en los dos últimos partidos del Sevilla. Primero entregó una asistencia para el empate de por 2-2 ante Elche de local y este fin de semana se matriculó con su primer gol, el cual le dio el triunfo a su equipo por 2-1 frente al Alavés de visita.

El entusiasmo del tocopillano es tal que en una entrevista con AS reveló su anhelo de jugar el Mundial del 2030 con la Selección Chilena, aquello a los 42 años. Coke Hevia pone un gran “pero” a ese sueño y son las últimas temporadas del delantero, pero abre la puerta a pensarlo en un escenario.

“No. Ahora si Alexis Sánchez mete ocho goles y seis asistencias en el Sevilla a lo mejor habrá que estudiarlo, pero por ahora son expresiones de deseo, si Alexis no juega con continuidad hace mucho rato”, aseguró el periodista en diálogo con BOLAVIP.

También Alexis dejó claro que ama al fútbol como Messi y Cristiano. ¿Alcanzó alguna vez el nivel de ambos? Para Coke Hevia lo tiene claro: “Pasa que esos dos ellos se pasaban unos pueblos, pero Alexis fue top ten en su momento. El Alexis Sánchez del Arsenal estuvo en un nivel topísimo”.

De todas formas, cree que estuvo entre los mejores después del argentino y el portugués: “Para mí él para mí estuvo top ten del mundo, pasa que Messi y Cristiano se arrancaban del resto. El que estaba tercero venía… de los terrenales Alexis estuvo a ese nivel sin duda, un poquito menos, él estuvo en un nivel top, el tema es que pasó mucho tiempo”.

Alexis Sánchez no fue llamado en la Roja renovada

Sánchez no fue llamado por Nicolás Córdova para los partidos ante Brasil en Río de Janeiro y Uruguay en Santiago por las Eliminatorias que se jugaron este mes de septiembre. La intención del DT es contar con los jugadores que sí estarán presente en el Mundial 2030.

En ese sentido, mientras muchos creían que ya iba a estar retirado a esas alturas, Alexis tiene en mente jugar una tercera Copa del Mundo ¿Será llamado a la Roja en las fechas FIFA de octubre y noviembre? Por ahora todo está en incógnita.