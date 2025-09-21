Una de las grandes sorpresas en la nómina final de la selección chilena para el Mundial Sub-20 fue la no convocatoria del defensor Iván Román. El técnico Nicolás Córdova no lo incluyó en la nómina de 21 futbolistas para la Copa del Mundo que se disputará en Chile.

En los últimos días se especuló que la ausencia de Román se debía a las 3 fechas de suspensión que debía cumplir en el Mundial tras su suspensión en el Sudamericano. Pero con el correr de las horas, en Brasil aseguraron que fue el propio técnico del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, quien habría convencido al jugador de no venir a la cita mundialista.

Iván Román debía cumplir 3 fechas de sanción en el Mundial Sub 20 (Photosport).

La versión de Sampaoli por la ausencia de Iván Román

Sin embargo, fue el propio entrenador del conjunto brasileño quien descartó cualquier injerencia en la decisión de no nominar a Román, asegurando que fue la propia dirigencia del ‘Galo’ quien determinó dejar en Brasil al defensor formado en Palestino.

“La decisión del Mundial Sub 20 es totalmente del club, totalmente dirigencial. Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar”, aseguró Sampaoli tras la caída del Mineiro ante Botafogo por el Brasileirao.

Asimismo, al DT le preguntaron si ha podido conversar con el jugador por esta decisión. “No, ni siquiera lo pudimos hablar porque evidentemente no me lo planteó. Estamos teniendo partidos seguidos y estamos hablando solamente de los partidos”, cerró.

En lo que va de temporada, Iván Román ha disputado siete partidos con la camiseta del Mineiro entre Brasileirao y Copa Sudamericana. El chileno no registra goles ni asistencia, aunque sí una tarjeta amarilla.