Quedan seis días para el debut de la selección chilena en el Mundial sub 20 que se disputará en nuestro país, y donde la Rojita hará su debut en el Estadio Nacional el sábado 27 de septiembre a las 20:00 ante Nueva Zelanda.

Como la adulta no tiene entrenador aún, existe la idea de que si Nicolás Córdova hace un buen torneo, tiene posibilidades de acceder a la selección mayor.

BOLAVIP conversa con César Vaccia, que también estuvo en los combinados menores del equipo de todos y que se siente contrario a esta posibilidad cierta.

“No sería una buena decisión, porque si hace un buen Mundial, debe seguir entonces pensando en un sub 23, en otro sub 20” indicó el DT bicampeón con Universidad de Chile.

Agregando en esa misma línea que “pensando en Nicolás y en su futuro, no sería una buena idea”.

¿Le cierra las puertas para futuro a Córdova? Vaccia cree que “si las cosas siguen bien, ahí recién podría estar preparado para un desafío mayor, él debe centrarse en los jóvenes, y si lo hace bien es porque los muchachos le creen”.

César Vaccia no quiere a Nicolás Córdova en la selección adulta.

Para el experimentado Director Técnico, la clave es que la forma se imponga. “Además si le va bien, significa que su metodología de trabajo resulta, entonces hay que seguir persistiendo en ella”, cerró.