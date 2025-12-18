Universidad de Chile se alista para lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder conformar un competitivo plantel pensando en lo que serán sus distintos desafíos en el próximo año.

Para la próxima temporada, el conjunto ‘Laico’ tendrá una importante baja dentro de su plantel y se trata de su goleador en este 2025, el argentino Lucas Di Yorio, quien no seguriá en la institución.

La directiva del ‘Romántico Viajero’ decidió no hacer uso de la opción de la compra con el Athletico Paranaense para quedarse con la carta del jugador, quien había manifestado su interés de seguir en Chile.

En las últimas horas, desde Brasil se dio a conocer una importante información sobre lo que será del futuro de Lucas Di Yorio para el 2026, en la que el atacante seguiría su carrera en el fútbol mexicano.

Di Yorio deja la Universiad de Chile | Foto: Photosport

Di Yorio tendría listo su nuevo club

El periodista Uriel Iugt informó en su cuenta de ‘X’ en las últimas horas de que Lucas Di Yorio tendría todo encaminado para seguir su carrera en el Santos Laguna del fútbol mexicano para el 2026.

“Santos Laguna negocia de forma avanzada por Lucas Di Yorio. Hay una oferta formal en mesa de Athletico Paranaense para la compra del pase. Las partes están cerca de llegar a un acuerdo”, informó.

De esta forma, se pone punto final a lo que era la incertidumbre al futuro de Di Yorio en el 2026, en la que el atacante argentino finalmente no seguirá su carrera en la Universidad de Chile.

