La Selección Chilena vuelve hoy día a la cancha en Rusia cuando tenga que enfrentar una nueva versión del Clásico del Pacífico ante Perú, compromiso que tendrá como un escenario atípico el Estadio Olímpico de Fisht en Sochi.

La Roja dirigida por Nicolás Córdova viene de un buen triunfo ante Rusia y sumó dos partidos consecutivos con victoria en amistosos. Ahora, ante Perú, Chile buscará el tercero y cerrar de buena manera un año que fue para el olvido.

Brereton iría desde el arranque ante Perú. | Foto: Photosport

Según da a conocer El Mercurio, Córdova planea hacer cambios para el día de hoy y uno de los más importantes sería la salida de Benjamín Kuscevic en defensa para abrirle paso a Iván Román, joven defensor quien milita en el Atlético Mineiro de Brasil.

En el frente de ataque también se producirían cambios, ya que el matutino apunta a que la delantera estaría compuesta por Lucas Cepeda, Darío Osorio y Ben Brereton Díaz, quien anotó el 2-0 en el partido ante los rusos.

Así las cosas, Chile formaría con Lawrence Vigouroux en el arco; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román y Fabián Hormazábal en defensa; Felipe Loyola, Javier Altamirano y Vicente Pizarro en el mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Darío Osorio en el frente de ataque.

