La Selección Chilena femenina volverá a pisar el Estadio Nacional después de siete años, en un partido que puede marcar un antes y un después para el desarrollo del fútbol femenino en el país. La Roja enfrentará a Ecuador por la octava fecha de la Liga de Naciones, con la gran misión de acercarse al repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Deportes, Andrés Otero, quien destacó la relevancia de que todas las selecciones nacionales utilicen el principal recinto deportivo del país. La idea es consolidar al Nacional como la casa de La Roja en todas sus categorías, algo que históricamente no siempre ocurrió con el combinado femenino.

La Roja femenina disputará un duelo clave por la Liga de Naciones en el Estadio Nacional. (Foto: La Roja)

El encuentro no solo tiene importancia en lo deportivo, sino también en lo simbólico. El equipo dirigido por Luis Mena buscará aprovechar la localía para dar un paso clave en la tabla, donde actualmente se ubica en el cuarto lugar con 10 puntos, mientras que Ecuador es quinto con 8 unidades.

La Roja femenina va por un récord histórico en Ñuñoa

El regreso al Estadio Nacional también viene acompañado de un ambicioso objetivo: romper el récord de asistencia en el fútbol femenino chileno. Actualmente, la mejor marca corresponde al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en 2023, que reunió a 19.966 espectadores.

Para superar esa cifra, la ANFP dispondrá entradas a un valor accesible de $2.500, las que estarán disponibles a través de PuntoTicket desde este jueves. La intención es llenar el recinto de Ñuñoa y generar un ambiente histórico para el combinado nacional.

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Desde el plantel, la ilusión también es total. Yanara Aedo valoró la oportunidad de jugar en el principal estadio del país y llamó a los hinchas a acompañar al equipo en un duelo clave. “Es un sueño cumplido. Esperamos que la gente nos pueda acompañar, porque es una instancia única para meternos en el repechaje”, señaló.

¿Cuándo juega La Roja femenina vs. Ecuador en el Estadio Nacional?

El partido entre Chile y Ecuador se disputará el viernes 5 de junio a las 17:00 horas, en un compromiso donde La Roja buscará un triunfo ante un escenario que podría ser histórico.

DATOS CLAVE

La Roja femenina enfrentará a Ecuador el 5 de junio en el Estadio Nacional.

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El equipo de Luis Mena busca clasificar al Mundial de Brasil 2027 mediante repechaje.