VIDEO | Los 8 goles del arrollador debut de La Roja en el Sudamericano Femenino Sub-17

La Selección Chilena Femenina Sub-17 tuvo un estreno arrollador en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. En el inicio del Grupo A, La Roja goleó por 8-1 a Bolivia Femenino Sub-17 y comenzó con el pie derecho su camino rumbo al Mundial de Marruecos.

El conjunto dirigido por Vanessa Arauz fue ampliamente superior en el Estadio CARFEM de Ypané, reflejándolo en el marcador con las anotaciones de Catalina Muñoz (tres), Kiara Concha (dos), Martina Carmona, Amparo Abarca y Antonela Martínez.

Con este resultado, Chile se instala momentáneamente como líder del Grupo A con tres puntos, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada, donde también se enfrentan Paraguay Femenino Sub-17 y Argentina Femenino Sub-17.

En la siguiente fecha, La Roja tendrá descanso, para luego volver a la acción ante Colombia Femenino Sub-17 el martes 28 de abril a las 19:00 horas. Posteriormente, cerrará la fase de grupos enfrentando a Paraguay y Argentina.

El triunfazo de Chile ante Bolivia