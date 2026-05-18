El sueño de ver a Manuel Pellegrini al mando de la selección chilena vuelve a sufrir un duro golpe de realidad.

Héctor Pinto, quien fuera compañero de Manuel Pellegrini en sus épocas como futbolistas en Universidad de Chile, viajó a España y compartió de cerca con el actual DT del Real Betis.

Tras esa íntima reunión, el técnico campeón con la U en 2004 fue categórico en conversación con BOLAVIP respecto al presente del “Ingeniero”. “No, Manuel está feliz. Está feliz en Sevilla, está feliz viviendo lo que está viviendo”, arrancó señalando.

Pinto destacó el histórico hito que consiguieron los béticos bajo el mandato del chileno. “Clasificó a Champions, que es una cuestión espectacular, que no se conseguía hace muchísimo tiempo”, valoró, agregando que Pellegrini “ya como que está medio acostumbrado a hacer este tipo de campañas con los equipos así más chicos, así que yo creo que está ilusionado con lo que viene”.

Lejos de estar pensando en un retorno a Juan Pinto Durán, el foco de Pellegrini está puesto en la conformación del plantel para el torneo más importante de clubes en Europa. “Ojalá la directiva le pueda ofrecer un equipo bien competitivo para hacer algo con la Champions”, deseó Pinto, recordando que el propio DT ya planifica la próxima temporada: “El otro día leí unas declaraciones donde decía: ‘Estamos ya armando y pensando lo que viene con la Champions'”.

Héctor Pinto pasó unos días con Manuel Pellegrini en el Viejo Continente.

Un portazo definitivo a la selección chilena

Al ser consultado directamente sobre si el hincha chileno debe perder la esperanza de verlo asumir la Roja en el corto plazo, Pinto fue tajante. “Manuel ya se lo dejó claro a toda la prensa, a todo el medio chileno”, enfatizó.

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Respecto a los factores que el DT debe evaluar de cara al futuro, el “Negro” Pinto aclaró que no depende de una sola voluntad. “Dijo que primero iba a ver qué es lo que pasaba allá. Tiene que analizar muchas cosas… también tiene que ver mucho con la directiva, no es que llegue, a ver si esa directiva lo quiere o no lo quiere”, explicó.

El peso de la Champions League

Ante la disyuntiva de si el futuro de Pellegrini está ligado en un 100% al cuadro heliopolitano, Héctor Pinto no dudó en poner la competencia europea como el argumento definitivo para quedarse en el Viejo Continente.

“Es que jugar una Champions es otra cosa, espectacular. Yo me preocuparía más de eso que de lo otro”, sentenció el histórico azul. Para cerrar, recalcó el orgullo del “Ingeniero” por este logro: “Para mí, jugar una Champions es una cuestión que no se juega siempre, no se juega todos los días y es algo que en su currículum va a quedar como una cuestión espectacular. Además que él está feliz con eso”.