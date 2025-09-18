Hace unos instantes, el seleccionado nacional Nicolás Córdova dio a conocer a sus 21 jugadores convocados para lo que será el Mundial sub 20 del 2025, que se disputará en nuestro país.

En las redes oficiales de ‘La Roja’, se dieron a conocer los jugadores convocados para esta cita mundialista, en la que varias sorpresas se dejaron ver en la nómina, como la ausencia de Iván Román.

El defensor del Atlético Mineiro finalmente no podrá decir presente en este Mundial, en la que su sanción de tres partidos lo terminó fulminando de esta nómina.

Otra de las novedades en esta nómina es la aparición del volante de Independiente de Avellaneda, Lautaro Millán, quien se metió de manera sorpresiva en esta convocatoria.

Román no dirá presente en el Mundial | Foto: Photosport

Dentro de esta convocatoria también están las ausencias del jugador del Le Havre, Damián Pizarro y los atacantes de la U y la UC, Ignacio Vásquez y Diego Corral, quienes no están en la nómina.

Recordar que Chile es parte del grupo A en el Mundial sub 20 con las selecciones de Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

La lista de la Selección Chilena sub 20 para el Mundial

Arqueros: Ignacio Saez, Sebastián Mella y Gabriel Maureira

Defensas: Felipe Faundez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Milovan Celis, Matías Pérez, Patricio Romero

Mediocampistas: Mario Sandoval, Flavio Moya, Nicolás Carcamo, Joaquín Silva, Agustín Arce, Lautaro Millán

Delanteros: Vicente Álvarez, Francisco Marchant, Willy Chatilliez, Juan Francisco Rossel, Emiliano Ramos y Rodrigo Godoy.