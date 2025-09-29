Mientras todas las miradas apuntan al Mundial Sub-20, La Roja adulta dio a conocer la nómina de 28 futbolistas para la fecha FIFA de octubre, donde el ‘Equipo de Todos’ ya totalmente eliminado de la Copa del Mundo 2026, disputará un amistoso ante Perú.

El denominado ‘Clásico del Pacífico’ será el último partido que dispute la selección chilena en 2025 tras el papelón que significó terminar en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ante la ausencia de Nicolás Córdova por su presencia en el Mundial Sub-20, será Sebastián Miranda el encargado de dirigir a la selección chilena ante los peruanos, duelo a disputarse el próximo 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Sebastián Miranda digirá el amistoso ante la ausencia de Nicolás Córdova (Photosport).

Los grandes ausentes en la nueva nómina de La Roja

Respecto a la última nómina de Chile para los duelos que cerraron las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay, varios son los nombres que salen de la citación.

Y es que ante la selección Bicolor, no estarán presente Vicente Reyes, Paulo Díaz, Darío Osorio, Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, César Pérez, Bruno Barticciotto y Esteban Matus. A ellos se suma el lateral de la U, Matías Sepúlveda, quien se lesionó ante Alianza Lima.

Para Córdova y Miranda tampoco fueron considerados nombres que sí podrían ser seleccionables como Brayan Cortés, de buen presente en Peñarol, e incluso Alexis Sánchez, quien ha tenido un renacer en Sevilla.