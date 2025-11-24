Una verdadera sorpresa ha causado la movida de Conmebol de lograr la clasificación de TODAS las selecciones sudamericanas al Mundial 2030 cuyos partidos inaugurales se realizarán en Argentina, Uruguay, Paraguay y cuyos cupos a dicha cita planetaria ya están asegurados por ser anfitriones.



Aunque el foco mundial está en el próximo Mundial de 2026, la Conmebol ya está planificando el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de 2030, el cual podría comenzar tan pronto como dentro de un año.

La gran interrogante que se discute en la entidad sudamericana radica en el formato: dado que Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificarán automáticamente como anfitriones inaugurales, los presidentes de las federaciones debaten si deben mantener el tradicional formato de todos contra todos o transformarlo en una Liga de Naciones (similar a la UEFA).

LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 18: A giant FIFA World Cup trophy is seen prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

La movida de Conmebol ante la FIFA: Chile al Mundial

Según dio a conocer Bolavip Argentina, desde Conmebol le presentaron informalmente a la FIFA una propuesta para aumentar de 48 a 64 las selecciones participantes para el próximo Mundial.

De esta manera, todas las confederaciones aumentarían sus cupos y Sudamérica no sería la excepción. Y es que Conmebol buscaría en una fuerte cruzada mantener los seis cupos y medio para el siguiente Mundial: si se considera que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados, los cupos restantes caerían totalmente para el resto de las selecciones del continente.

Si bien la idea aún está en pañales, la Conmebol se afirma en la tesis de que la FIFA nunca le restó cupos a la confederación anfitriona. Por ejemplo para el Mundial Brasil 2014, Conmebol contó con cuatro cupos directos y uno para el repechaje, tal como sucedió para la cita de Qatar 2022.

Incluso, en la Copa del Mundo que se disputará en siete meses más, Concacaf garantizó tres representantes con Estados Unidos, México y Canadá; y no perdió los otros tres pases directores a la cita: Panamá, Haití y Curaçao, además de otros dos para el torneo de repechaje.

Si la movida de Conmebol es aceptada por la FIFA, la selección chilena prácticamente aseguraría su pase al Mundial 2030, ya que en el peor de los casos disputaría el repechaje clasificatorio con selecciones de menor envergadura.

Datos clave…