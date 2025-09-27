Este sábado 27 de septiembre arranca un importante evento: la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, certamen que se extenderá hasta el 19 de octubre. Por la realización de este evento, la ANFP determinó que se paralizará la actividad en el fútbol chileno, salvo algunas excepciones muy puntuales de partidos pendientes. Esto se mezcló con que hubo Fiestas Patrias justo una semana antes del arranque del torneo planetario.

En concreto, a excepción de los partidos pendientes, el Torneo de Primera División se detiene desde el fin de semana del domingo 14 de septiembre hasta el fin de semana del 19 de octubre.

Por su parte, en la Primera B el receso se extiende desde el lunes 15 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre y en la Segunda División desde el 14 de septiembre al sábado 4 de octubre.

En concreto en Primera División habrá equipos que estarán un mes sin jugar, lo que les permitirá prácticamente hacer una intertemporada para preparar lo que será el último tramo del año.

Partidos pendientes más la Copa Chile se juegan

En el caso de la Primera División está detenida desde la semana antepasada, cuando se realizó la fecha 23 y después vino el receso de Fiestas Patrias. Sin embargo, en la presente jugó Colo Colo ante Deportes Iquique, con triunfo Albo por 4-0 en el Monumentaly Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena este domingo 28 de septiembre a las 15:00 en el estadio La Portada. Ambos equipos tenían compromiso pendiente porque jugaron la Supercopa y quedaron atrasados con la vigesimotercera jornada.

También se hará el compromiso pendiente de Universidad Católica ante Ñublense en el Claro Arena el jueves 9 de octubre a las 20:30 en el Claro Arena por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Se juegan las semifinales de la Copa Chile

Además se realizarán las semifinales de la Copa Chile. Audax Italiano recibirá a Huachipato el lunes 29 de septiembre a las 19:00 en el estadio Bicentenario de La Florida por la semi ida. Por su parte, la vuelta será el domingo 5 de octubre a las 17:30 en el CAP.

En tanto, Deportes La Serena recibirá a Deportes Limache el 12 de octubre a las 15:00 en el estadio la Portada. El cuadro limachino llega con la ventaja de 2-0 conseguida en el Lucio Fariña de Quillota el 7 de septiembre.