Finalmente se acabó la espera. Luego de meses de expectación, este sábado 27 de septiembre nuestra Selección Chilena Sub 20 saldrá a la cancha del Estadio Nacional para dar el vamos al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en nuestro país.

Fue en 1987 que Chile albergó la cita planetaria de la categoría. De ahí en más, nuestro país fue sede de un mundial juvenil femenino y, luego en 2015, también fue sede de un Mundial Sub 17.

Para este compromiso, el técnico nacional Nicolás Córdova, quien dirigió a La Roja adulta en su último desafío clasificatorio, abordó lo que será su debut en esta tan ansiada fiesta del fútbol mundial.

“Queremos ganar y partir el Mundial con una gran presentación. Que se compita desde el primer minuto, que se vea la intención de querer ganar el partido, mostrar ganas de ir por los tres puntos, de reencantar a la gente a partir de todo lo que ha pasado en los últimos años”, dijo el DT en la previa al compromiso ante los neozelandeses.

¿Cómo formaría Chile en su debut en el Mundial Sub 20?

Los reportes indican que existe una sola duda para Córdova. En el mediocampo, aún no se define si será titular Agustín Arce, o el argentino chileno de Independiente, Lautaro Millán.

Lo que sí es 100% seguro (salvo alguna urgencia de última hora) es que Francisco Rossel, a quien se le conoció como el Lamine Yamal chileno durante el Sudamericano Sub 20, será quien comande el ataque de nuestra “Rojita”.

Juan Francisco Rossel, el “Yamal chileno”, será quien comande el ataque de La Roja ante Nueva Zelanda esta noche (Foto: Javier Torres/Photosport)

Así las cosas, la Selección Chilena Sub 20 formaría con: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce (Lautaro Millán); Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

¿A qué hora es el debut de La Roja en el Mundial Sub 20?

La Roja Sub 20 se medirá a su par de Nueva Zelanda en su debut en el Mundial en el Estadio Nacional. Dicho compromiso, se jugará a partir de las 20:00 horas, todo tras el partido entre Japón y Egipto y la ceremonia de apertura que estará a cargo de Los Ramblers y Los Miserables.