La selección chilena cerró el año con un doble triunfo en Rusia ante el combinado local y Perú en lo que pudo ser el fin del interinato del cuestionado Nicolás Córdova. Ahora, la ANFP deberá comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador que lidere el proyecto de cara al Mundial 2030 tras el fracaso absoluto que dejaron las últimas eliminatorias.

En medio del complejo momento que atraviesa La Roja, no son pocas las voces quienes postulan a Manuel Pellegrini como el candidato ideal para asumir en fierro caliente en Juan Pinto Durán. Uno de los que se sumó a la moción por el ‘Ingeniero’ fue el exvolante David Pizarro.

David Pizarro a la espalda de Iván Zamorano en el amistoso Rojo Histórico (Photosport).

El ‘Fantasista’ destacó a Manuel Pellegrini como el candidato ideal para tomar las riendas en la selección chilena. El porteño no ocultó su admiración por el actual entrenador del Real Betis. “Todo chileno quisiera que él culmine su exitosa carrera con la selección. Ustedes no saben lo que significa Manuel Pellegrini allá, en Europa”, afirmó Pizarro tras jugar el amistoso ‘Rojo Histórico’ en La Florida.

Para Pizarro, la trayectoria de Pellegrini en clubes de élite -como Real Madrid, Manchester City, Villarreal y Málaga, entre otros- lo posiciona como el nombre más capacitado para liderar una reconstrucción profunda en La Roja. A su vez, su experiencia internacional, su manejo de grupos y su estilo futbolístico serían claves para encaminar a Chile hacia una nueva etapa.

SUNDERLAND, ENGLAND – AUGUST 2: Real Betis head coach Manuel Pellegrini looks on ahead of the pre-season friendly match between Sunderland and Real Betis at Stadium of Light on August 2, 2025 in Sunderland, England. (Photo by Ed Sykes/Getty Images)

En síntesis…