El ex seleccionado argentino y emblema de River Plate pasó por Chile en el marco de una charla por la Fundación Barça de donde es embajador. El Conejito conversó con La Tercera respecto al momento que vive el equipo de Paulo Díaz, el que ha sufrido una lluvia de críticas luego de la derrota ante Boca Juniors.

Antes de cualquier pregunta, el también ex dirigido por Manuel Pellegrini en el Málaga espontáneamente dice: “Lamentablemente, River está como Chile”.

Saviola analiza el duro momento que vive Marcelo Gallardo: “Perdió el clásico, que es lo que le faltaba, porque te marca mucho. Boca tuvo un año que, por ahí, no fue tan exitoso, pero ahora parece que fuera el mejor. Salvó el año. Boca no encontraba el equipo, pero con este resultado todo es felicidad. River no pudo llegar al objetivo de ninguna manera. Gallardo no le encontró la vuelta al equipo. No era el que tenía en su momento, un River tremendamente fuerte”.

Javier Saviola compara a River Plate como la selección chilena.

¿Hay gente que pide la cabeza del Muñeco? “Sí. Marcelo se ha transformado en uno de los técnicos más grandes de la historia. Está entre los mejores tres o cuatro. Sabemos cómo se vive en los clubes grandes. Hay poca paciencia, la gente quiere resultados inmediatos. River es un club de los más exigentes del mundo. Cuando los objetivos no se dan, la gente se cansa”, advierte el ex delantero.

Paulo Díaz también la pasa mal

“El momento de River les pegó a todos. River había comprado cinco jugadores que habían sido campeones del mundo. Paulo venía en un grandísimo nivel. Habían traído a grandes jugadores y él se interpuso y se ganó la titularidad. Pero, bueno, tampoco se ha podido mantener. En el año ha pasado por distintos momentos. Al principio creo que eran mejores, pero creo que todo el equipo no está rindiendo”, afirma Javier Saviola.

Javier Saviola: “Marcelo Salas ha sido inspiración”

“Le he tenido mucha admiración. He tenido la posibilidad de verlo muy de cerca. Cuando estaba en River, yo alcanzaba pelotas. Esa etapa de River que ha sido tan espectacular, cuando estaban el Matador, Francescoli, Sorín, Gallardo, he tenido la posibilidad de verlos desde muy cerca. El Matador siempre fue un jugador impresionante, un delantero al que yo miraba mucho. Sus movimientos, técnicamente, la manera de jugar. Todo. Me ha marcado, ha sido una inspiración y le he tenido muchísimo respeto a su carrera”, cerró.