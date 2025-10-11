El camino de la Selección Chilena Sub 20 terminó de manera abrupta a principios de esta semana, donde La Roja cayó sin apelación ante México en los octavos de final del Mundial de la categoría y el principal apuntado por los hinchas fue Nicolás Córdova.

Es más, el público en Valparaíso tras la eliminación ante los mexicanos cantó el clásico “ya se va, ya se va”, apuntando al ex jugador con larga trayectoria en Italia y que ahora está a cargo de las divisiones menores de la Selección Chilena.

Uno que reveló en que estado está el entrenador de la Sub 20 fue Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP quien conversó con ESPN Chile y contó que “Hemos hablado todos los días, está tomando un lógico descanso”, dijo en primera instancia.

Córdova está con días de descanso. | Foto: Photosport

“Muy convencido de seguir en esto, sacar lecciones de lo que ocurrió. Hay cosas que se pueden mejorar y hacerlas mejor, ser autocrítico, sacar lecciones y Nico es consciente de eso”, complementó sobre las sensaciones que tiene Córdova hoy por hoy.

Más allá de las palabras, Correa repite un calificativo clave para entender el respaldo a Nicolás Córdova y su trabajo en la Selección Chilena y ese es el convencimiento: “Insistir en lo que se está haciendo”, recalcó.

Lo cierto es que fue el mismo Felipe Correa quien confirmó que será Nicolás Córdova quien dirija a la Selección Chilena en los amistosos de noviembre, donde tendrá que enfrentar a Rusia y Perú en territorio ruso.

La Roja ganó en amistoso

La Roja derrotó en un discreto partido a Perú por 2-1, compromiso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida y con poca presencia de público en las tribunas.