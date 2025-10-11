El amistoso entre la Selección Chilena y Perú no dejó mucho que analizar en lo futbolístico, pero sí tuvo cosas positivas como el debut de Lautaro Millán en La Roja adulta tras su paso por el Mundial Sub 20.

El jugador de Independiente de Avellaneda ingresó en el segundo tiempo y mostró cosas interesantes. Una vez finalizado el compromiso, conversó con ESPN Chile y dejó entrever la emoción que le produjo el debut.

Visiblemente emocionado, Lautaro Millán aseguró tras vestir por primera vez la camiseta de La Roja adulta que “La verdad es que estoy muy contento. Agradezco mucho al cuerpo técnico, a esta selección por darme esta oportunidad”.

“Es muy importante porque comenzar ganando es algo muy hermoso y este grupo lo necesitaba. Muy feliz por la victoria”, complementó sobre el agónico triunfo de la Selección Chilena en el Clásico del Pacífico.

Sobre cómo se ha sentido y a quién agradece, Millán no duda ni medio segundo y asegura que “Desde el primer día me recibieron de la mejor manera. Agradezco a mis compañeros que me brindaron todo. Yo ya tomé la selección de jugar por Chile y por eso estoy acá”.

Así las cosas, la Selección Chilena sumó un nuevo elemento pensando en el futuro, donde Lautaro Millán seguramente seguirá viendo convocatorias y será una carta para La Roja del futuro que se comienza a armar.

Lo que viene para La Roja

Chile disputará dos amistosos en el mes de noviembre en tierras rusas, donde enfrentará al local y, nuevamente, habrá un Clásico del Pacífico en Rusia ante Perú.