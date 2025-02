La selección chilena sub 20 cayó por dos tantos a uno ante su similar de Paraguay en el cierre de la primera fase del Grupo A del Sudamericano de la categoría que se disputa en Venezuela.

De todos modos, La Roja que dirige Nicolás Córdova clasificó al hexagonal final del certamen buscando los clasificados a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en nuestro país.

Sin embargo, la gran situación la protagonizó el delantero Damián Pizarro. El ariete del Udinese se perdió un gol solo que hubiese permitido el tanto del empate ante los guaraníes.

Inexplicablemente, el ex Colo Colo erró en inmejorable posición y fue una jugada que quedó marcada y que desde luego, generó muchas reacciones criticando el momento de un delantero que no levanta cabeza.

Las críticas a Damián Pizarro

Gente del fútbol chileno asomaron tras rememorar la particular jugada. Uno de ellos fue Héctor Pinto, quien recomendó ayuda psicológica para el delantero de La Rojita.

“El chico Pizarro necesita un descanso mental, no rinde nada, es uno de los más bajos de Chile. No me gustó para nada Chile, tiene un alto porcentaje de posesión, pero sin profundidad”, dijo el ex DT de Universidad de Chile a Redgol.

Otro que apareció ante la situación fue Raúl Toro. El histórico entrenador del balompié nacional, fue más drástico y sostuvo que podría estar mucho tiempo y no va a convertir.

“Damián Pizarro puede jugar tres días y no hace un gol, no fueron jugadas preconcebidas, ni paredes. No lo vi mejor que cuando jugaba en Colo Colo”, concluyó Toro al mismo mencionado portal.

Muchas críticas al futbolista quien no puede levantar cabeza.